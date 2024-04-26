Аркаим приглашает южноуральцев на открытие туристического сезона

Этот год для комплекса станет юбилейным

Музей-заповедник «Аркаим» в Брединском районе Челябинской области отмечает свое 30‑летие и открывает двери для туристов. К масштабному празднованию для посетителей подготовили широкую программу из экскурсий, выставок и показа мультфильмов. Афишу на предстоящие праздничные выходные опубликовала пресс-служба заповедника.

Юбилейный сезон откроется 29 апреля специальной программой «Большой Аркаим», которая расскажет об истории создания музея-заповедника, его развитии, исследовании территорий и застройке музейного комплекса. Туристам проведут экскурсии «Остановить реку» и «Спасенные от затопления», посвященные несостоявшемуся водохранилищу на реке Большая Караганка, строители которого обнаружили историческую долину в конце 80‑х годов прошлого века. Также посетители послушают лекцию «Построить Аркаим» о создании музейного комплекса.

В праздник Весны и Труда откроется выставка «Древние индоиранцы на берегах Синташты». Она посвящена бронзовому веку Южного Зауралья и предтече Аркаима — памятникам Синташтинского археологического комплекса.

Отдельно туристов будут развлекать перформансами, мультфильмом «Большое путешествие Люськи и Фрикадельки» и другими экскурсиями. Все подробности — на портале музея-заповедника «Аркаим».