/ Андрис Лиепа вручил Гран-при хору мальчиков из Челябинска

Итоги ежегодного благотворительного концерта «Андрюша-2018».

В Челябинском театре оперы и балета им. М. И. Глинки состоялась торжественная церемония Премии «Андрюша-2018». Зал собрал тысячу зрителей. Всего в конкурсе юных талантов участвовало 1245 детей из разных городов Южного Урала. Девять солистов и коллективов стали лауреатами, 71 участник включен в состав Золотого фонда Премии и награжден дипломами и специальными призами. Традиционно в роли ведущего выступил известный московский актер Александр Олешко.



Каждый год я сюда приезжаю не только для того, чтобы провести этот конкурс и порадоваться за лауреатов, но и спеть песни, которые мне лично нравятся. Я без этих песен не могу представить свою жизни. Уже третий год подряд мне помогает коллектив «Виктория». У нас даже уже репертуар сложился для отдельного концерта под названием «Олешко и Виктория». — рассказал сайту «Первый областной» популярный актер Александр Олешко.

Свои награды получили девять лауреатов в разных номинациях:



Живопись — Софья Долгова (14 лет, Кыштым)

Актерское мастерство — Дмитрий Ледовский (14 лет, Челябинск)

Образцовый коллектив Театр-студия «Аритмия» (Челябинск)

Академический вокал — Екатерина Замятина (15 лет, Челябинск)



Образцовый коллектив Капелла мальчиков и юношей «Созвучие» (Челябинск)

Эстрадный вокал — Марго Стрюкова (11 лет, Челябинск)

Народный вокал — Виктория Галиуллина (12 лет, Челябинск)

Эстрадный танец — Образцовый коллектив Студия танца «Светлое настоящее» (Нязепетровск)

Образцовый коллектив Хореографическая студия «Фантазия» группа «Форвард» (Челябинск).

Члены московского жюри под председательством народного артиста России Андриса Лиепы вручили памятные статуэтки премии. По решению жюри Гран-при удостоен коллектив мальчиков и юношей «Созвучие» из Челябинска.

