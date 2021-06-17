В Челябинске стартует юбилейный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир»

В программе — парад джазменов, импровизации Олега Аккуратова, вундеркинда Алисы Рогулиной и не только

Уже 17 июня в Челябинске стартует XX фестиваль джаза «Какой удивительный мир». Брендовое событие собирает в столице Южного Урала самых ярких джазовых исполнителей и редких гостей.

Фестиваль откроется концертом в филармонии: со сцены будет звучать классика золотой эпохи, 20—40-е годы XX века, когда джазовая музыка считалась поп-музыкой. Импровизировать и играть золотые хиты будут признанный челябинский ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко», финалист проекта «Голос» Олег Аккуратов, кларнетист Симон Вирш, джазовый трубач Петр Востоков и Павел Иванов, трубач с потрясающе бархатным баритоном.





В пятницу, 18 июня, в 14:00 в кинотеатре «Знамя» презентуют уникальный фильм-концерт It’s a Wonderful World: a Cultural Exchange. Это сдвоенный концерт ансамбля «Уральский диксиленд» и джазового октета культурного центра The Carr Center (США). Фильм задумывался в допандемийные времена, съемки планировались в Челябинске или США. Но музыканты вынуждены были играть отдельно. И только благодаря уникальной работе американского видеографа Лумумба Лион Рей создается ощущение, что два коллектива играли буквально на одной сцене.

А вечером в Концертном зале им. Прокофьева состоится еще один звездный концерт, где будут солировать группа LRK Trio, челябинский джазовый вундеркинд Алиса Рогулина (она побеждала на «Синей птице») и ансамбль L-band Георгия Анохина.





В субботу в Челябинске состоится знаковое событие: на Кировку возвращается стрит-парад. Несколько лет подряд прогулка джазменов отменялась, но в сложный 2021-й звезды фестиваля вновь пройдут по пешеходной улице, наигрывая самые популярные мелодии. Парад начнется в 12:00, а к 13:00 всех ждут у сцены возле главпочтамта, где развернется концерт джазовых коллективов Урала. Выступит молодежный диксиленд Kikin’ Jazz Orchestra из Екатеринбурга, биг-бенд Станислава Бережнова, Jazz Brassers под упр. Ивана Пона, группа The Triton из Магнитогорска и даже военный оркестр из Снежинска.





Завершится фестиваль 19 июня. В Городском саду им. Пушкина выступят юные звезды джазовой студии Baby-Jazz, а на летней эстраде Государственного исторического музея концерт-вечеринку закатит «Уральский диксиленд». Вход на этот танцевальный вечер свободный, начало в 19:30.

Напомним, что Челябинск заслуженно именует себя джазовой столицей. Помимо фестиваля «Какой удивительный мир» у нас проходит фестиваль музыкального юмора Игоря Бутмана, а в репертуаре филармонии регулярно появляются джаз-концерты от звезд из Челябинска, с Урала и всей России.