Алексей Рубин: «Благодарю за доверие. Надеюсь оправдать»

Новый главный дирижер симфонического оркестра Челябинской области дал блицинтервью ИА «Первое областное»

Сегодня на сцену Челябинской филармонии Государственный симфонический оркестр Челябинской области впервые выведет новый главный дирижер Алексей Рубин — выпускник Санкт-Петербургской школы дирижирования, воспитанник знаменитого российского дирижера Юрия Симонова, один из самых ярких представителей поколения молодых российских дирижеров. В его творческой палитре — огромное количество музыкального материала, в карьере — не только опыт дирижирования концертным исполнением симфонических произведений, но и сотрудничество с оркестрами оперных театров.

О том, в чьи руки вверен один из любимых коллективов южноуральцев, в нашем блицинтервью.

— Алексей Сергеевич, расскажите, какие особенности есть в работе дирижера?

— Думаю, можно выделить условно два подхода: эмоциональный и интеллектуальный. У каждого дирижера присутствуют оба, только в разных пропорциях. И в итоге каждый находит баланс, то, что интересно и важно именно для него.

— Существует ли какая-то особенная «техника» дирижирования?

— Дирижерская техника — это язык жестов и тела. Есть базовые элементы, которые приняты во всем мире, — например, дирижерская сетка. Остальное уже намного более субъективно. Выделю два аспекта, которые определяют хорошую дирижерскую технику. Во-первых, музыкантам любого оркестра должны быть понятны намерения дирижера. Во-вторых, дирижер должен быстро ориентироваться, понимать, как музыканты реагируют на жест, и вносить коррективы.

— Во всех симфонических оркестрах, по сути, стандартный набор инструментов. Почему же звучат они так по-разному?

— Каждый оркестр — это отдельный мир. У музыкантов, в зависимости от опыта, складывается свое отношение к звуку, к тому, как они «читают» движения дирижера. Это может быть результатом влияния их художественного руководителя, концертмейстера.

— Вы пообщались с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Что он вам пожелал?

— Мы обсуждали судьбу оркестра. В этом году симфонический оркестр Челябинской области отмечает первый юбилей — ему исполняется пять лет. Я знаю, что до этого в Челябинске не было своего симфонического оркестра, и очень благодарен Алексею Текслеру, что он принял решение о создании оркестра. Это настоящее чудо!



— Что можете пожелать, себе, музыкантам?

— Я вижу, что здесь, в этом городе, абсолютно все заражены вирусом творчества, музыки, симфонического оркестра. И я считаю, что в наших силах приобщить к миру классической симфонической музыки не только жителей Челябинской области, но и людей по всей России и за ее пределами. Поэтому нам всем — в добрый путь!

И еще. Я благодарен каждому музыканту за поддержку, их доверие для меня дорогого стоит. Нам всем — всего самого-самого хорошего. Я уверен, мы преодолеем все трудности и завоюем все вершины.

Беседовала Людмила Ковалева