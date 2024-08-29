Сегодня на сцену Челябинской филармонии Государственный симфонический оркестр Челябинской области впервые выведет новый главный дирижер Алексей Рубин — выпускник Санкт-Петербургской школы дирижирования, воспитанник знаменитого российского дирижера Юрия Симонова, один из самых ярких представителей поколения молодых российских дирижеров. В его творческой палитре — огромное количество музыкального материала, в карьере — не только опыт дирижирования концертным исполнением симфонических произведений, но и сотрудничество с оркестрами оперных театров.
О том, в чьи руки вверен один из любимых коллективов южноуральцев, в нашем блицинтервью.
— Алексей Сергеевич, расскажите, какие особенности есть в работе дирижера?
— Думаю, можно выделить условно два подхода: эмоциональный и интеллектуальный. У каждого дирижера присутствуют оба, только в разных пропорциях. И в итоге каждый находит баланс, то, что интересно и важно именно для него.
— Существует ли какая-то особенная «техника» дирижирования?
— Дирижерская техника — это язык жестов и тела. Есть базовые элементы, которые приняты во всем мире, — например, дирижерская сетка. Остальное уже намного более субъективно. Выделю два аспекта, которые определяют хорошую дирижерскую технику. Во-первых, музыкантам любого оркестра должны быть понятны намерения дирижера. Во-вторых, дирижер должен быстро ориентироваться, понимать, как музыканты реагируют на жест, и вносить коррективы.
— Во всех симфонических оркестрах, по сути, стандартный набор инструментов. Почему же звучат они так по-разному?
— Каждый оркестр — это отдельный мир. У музыкантов, в зависимости от опыта, складывается свое отношение к звуку, к тому, как они «читают» движения дирижера. Это может быть результатом влияния их художественного руководителя, концертмейстера.
— Вы пообщались с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Что он вам пожелал?
— Мы обсуждали судьбу оркестра. В этом году симфонический оркестр Челябинской области отмечает первый юбилей — ему исполняется пять лет. Я знаю, что до этого в Челябинске не было своего симфонического оркестра, и очень благодарен Алексею Текслеру, что он принял решение о создании оркестра. Это настоящее чудо!
— Что можете пожелать, себе, музыкантам?
— Я вижу, что здесь, в этом городе, абсолютно все заражены вирусом творчества, музыки, симфонического оркестра. И я считаю, что в наших силах приобщить к миру классической симфонической музыки не только жителей Челябинской области, но и людей по всей России и за ее пределами. Поэтому нам всем — в добрый путь!
И еще. Я благодарен каждому музыканту за поддержку, их доверие для меня дорогого стоит. Нам всем — всего самого-самого хорошего. Я уверен, мы преодолеем все трудности и завоюем все вершины.
Беседовала Людмила Ковалева