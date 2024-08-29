«Новая энергия, новое крещендо!» — симфоническому оркестру Челябинской области представили главного дирижера

В церемонии приняли участие губернатор Алексей Текслер и пианист Денис Мацуев

Государственный симфонический оркестр Челябинской области возглавил Алексей Рубин. Сегодня глава региона Алексей Текслер и народный артист России Денис Мацуев представили коллективу нового дирижера.





«Не секрет, что важным фактором движения вперед для оркестра является дирижер. Мы проводили подробный анализ кандидатур, советовались с известными музыкантами. Фамилия Алексея Сергеевича возникла сразу. Он музыкант с именем, имеет опыт работы с лучшими оркестрами нашей страны. Нет никакого сомнения, что наш оркестр под руководством Алексея Рубина будет динамично развиваться дальше», — сказал глава региона.

Алексей Рубин имеет большой авторитет в музыкальном мире. Известен в России и за ее пределами работой в Государственном симфоническом оркестре «Новая Россия», который возглавляет Юрий Башмет, а также выступлениями с многими именитыми коллективами и исполнителями. Под управлением Алексея Рубина Государственный симфонический оркестр Челябинской области с триумфальным успехом уже выступил в июле 2024 года в городе Воткинске (Удмуртия) в рамках 67-го фестиваля искусств «На Родине П. И. Чайковского».





Он признался, что с волнением вступает в новый — интересный и важный — этап жизни.

«Я горд, что мне доверили такой ответственный пост. Благодарен за доверие и поддержку, которую мне оказал губернатор Алексей Текслер, руководство филармонии. Особенно приятно, что музыканты оркестра тоже поддержали мою кандидатуру. Верю, что у нас получится долгое и максимально плодотворное сотрудничество», — сказал Алексей Рубин.

Уже сегодня он вместе теперь уже со своим коллективом выйдет на сцену зала имени С. Прокофьева в концерте, посвященном пятилетию Государственного симфонического оркестра Челябинской области. За роялем в этот вечер будет народный артист России Денис Мацуев. В программе — Второй концерт Рахманинова, во втором отделении — Пятая симфония Чайковского.





Сам Денис Мацуев, которого можно, пожалуй, назвать крестным отцом челябинского симфонического оркестра, оценил назначение нового дирижера в музыкальных терминах.

«У коллектива начинается новый этап, глоток свежего воздуха, новая жизнь, новая энергия, новое крещендо», — сказал музыкант.

Добавим, губернатор также поздравил коллектив с пятилетием и пообещал всемерную поддержку как от себя лично, так и со стороны министерства культуры и филармонии.

«За столь недолгое время оркестр стал культурным достоянием Южного Урала, брендом Челябинской области, одним из самых ярких музыкальных коллективов страны. Его основатель маэстро Адик Абдурахманов навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах», — сказал Алексей Текслер.