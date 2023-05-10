Актер из Еманжелинска сыграл главную роль в сериале на СТС

Егор Кирячок появится в сериале «Юность»

С 15 мая на канале СТС выходит комедийный сериал «Юность». В нем снялся актер из Еманжелинска Егор Кирячок.



Егор здесь играет главную роль — популярного блогера под псевдонимом Alex Go. Специально для сериала Егор покрасил волосы в пепельный блонд и поддерживал цвет полгода.

История стандартная. Даже банальная. Интернет-знаменитость жестко высказывается на стриме и теряет доверие подписчиков. Теперь он должен вернуть популярность, работая вожатым в детском лагере. А дальше как обычно — надменный герой сближается с обычными ребятами, меняется к лучшему и так далее.

Это первая большая роль для Егора. До этого он играл лейтенанта в исторической драме «1941. Крылья над Берлином». Конкретного амплуа за парнем еще не закрепилось.





Егор Кирячок — выпускник еманжелинской школы № 4 и студии «Лирика» ДК им. Пушкина. В 2018 году окончил Московскую театральную школу Олега Табакова. Сейчас он снимается в кино и играет на сцене школы-студии МХАТ.

Премьера сериала «Юность» состоится 15 мая на стриминговых сервисах и телеканале СТС.

Напомним, до этого актер из Магнитогорска Александр Аверин снялся в криминальной драме о Ростове-на-Дону «ЮЗЗЗ». Там он играет бандита Гену.