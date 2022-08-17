Актер из Магнитогорска снялся в сериале на ТНТ

Криминальная драма «ЮЗЗЗ» выйдет в эфир 29 августа

Актер из Магнитогорска Александр Аверин снялся в криминальной драме о Ростове-на-Дону «ЮЗЗЗ», премьера которой состоится 29 августа на ТНТ.

Аверин играет отрицательного героя Гену. За актером укрепилось амплуа плохого парня: в начале августа на онлайн-площадках вышел сериал «Нереалити», в котором Аверин сыграл бандита Рыжего.



«ЮЗЗЗ» — стандартный криминальный сериал о юго-западе Ростова-на-Дону (отсюда и название) с драками, погонями, перестрелками, войной группировок, коррумпированными чиновниками и полицией… Герой Аверина Гена — один из типичных представителей мира местной братвы. Актер говорит, что ему нравится играть злодеев и он всегда находит в своих героях глубину и внутреннюю боль.



«Это невероятно сложно — сделать это так, чтобы зрители чуть-чуть напрягались и чувствовали, что ты не самый потрясающий, великолепный и добрый человек. Вот, допустим, в сериале „ЮЗЗЗ“, который снял Стас Иванов, я играю Гену. Как по мне, Гена — психопат, но в душе он очень добрый человек, просто с отклонениями. Он совершает аморальные поступки, но… Гена просто влюбился в девушку, и для него проявление любви выглядит вот так», — говорит Александр Аверин.

Премьера сериала «ЮЗЗЗ» на ТНТ состоится 29 августа.