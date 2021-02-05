Афиша на выходные: куда пойти в Челябинске 4–7 февраля

Муся Тотибадзе в шизофреническом бреду, Марина Цветаева в любовных страстях и еще пять нервных женщин в премьере Нового Художественного театра — так начинается эмоциональный уик-энд в городе

Графическая выставка «За мечтой!»

С 04.02, 16:00, 6+

Выставочный зал Публичной библиотеки

Вход свободный





Анатолий Костюк по профессии художник-график, а по призванию — художник-романтик! Председатель челябинского отделения Союза Художников и преподаватель художественного училища в свободное время рисует чаек на скалистых берегах и мачты кораблей, металлические отблески моря на облаках и зерна парусов. Две графические серии и три живописных полотна — они о мечте, путешествиях и романе Джека Лондона «Морской волк». Анатолий Костюк выполнил несколько иллюстраций к роману, и если вглядываться в графические работы дольше пары минут, то вас начнет слегка покачивать, в ноздри ударит соленый воздух, а игривый ветер взъерошит волосы. Выставка открыта до конца марта со вторника по субботу с 9 до 18. Смотрите не утоните!

Новая русская сказка

04.02, 18:00, 12+

К\т им. Пушкина

Билеты 450 рублей





Последним фильмом «золотомасочных показов» станет «Сказка про последнего ангела». Мы вам опишем сюжет, а вы попробуйте уловить все «пасхалки». Значит, простой парень Андрей (у которого отобрали квартиру и осла) случайно попадает в психушку, находит там друзей, подговаривает их сбежать и на электричке отправляется на поиски Царевны Лебедь (школьной своей возлюбленной Оксаны — божественная Муся Тотибадзе) в тридевятое царство (в Москву). Вы не крутите пальцем у виска, у Андрея просто жутковато-смешное раздвоение личности (его играют близнецы Рассомахины). Поэтому Рассеюшка 90-х у него тесно переплетается с загробно-сказочным миром. В пути ему подпевают живые грибы, наркоман-дядька Черномор показывает дорогу, а Баба-яга предлагает койку в хостеле. Волшебная вещица у Андрея тоже есть — это старинная рукавица, которая спрятана в тумбочке, которая спрятана в... Ну вы поняли. Важно: спектакль длится три часа и сорок минут с одним антрактом. Жутко и смешно одновременно.

«Драмалеты»

05 и 06.02, 18:00, 18+

Новый художественный театр

Билеты от 350 рублей





Не знаем точно, придумано слово «драмалеты» или оно действительно есть, но в НХТ так называют короткие драмы в один акт. А чтобы вечер не переставал быть томным, за один вечер презентуют сразу два драмалета. Первая мини-пьеса «Адреналин» Александра Молчанова — о девушках в большом городе. О том, что каждый выживает как может. А чем сердце успокоится — это вы уже на спектакле узнаете. Второй драмалет (а у этого слова, в принципе, есть единственное число?!) — «Маленькая камерная пьеса» Бригитте Швайгер. Остросюжетная и весьма клаустрофобичная драма о женском неравенстве, когда в общественном туалете сытой Европы молодая и обеспеченная девушка вдруг сталкивается с противоположностью. Режиссирует обе постановки Евгения Зензина (это она сделала красивую «Малахитовую шкатулку»). В ролях: Наталья Шолохова, Татьяна Тихомирова, Анна Вохменцева, Мария Кристовер, Алена Лугова.

Еще:

— 05.02, 19:00, «Кто-нибудь видел мою девчонку?» в к\т им. Пушкина, 18+

Как делать бизнес в Челябинске

06.02, 17:00, 16+

«Клоповник»

Свердловский проспект, 60, 2 этаж

Вход 200 рублей





Как сделать хороший бар, питейную и беговой клуб одновременно — бизнес-инсайтами поделится Данил Карманаев, основатель Дома Галеева, Hoppy Mondays и Craft House. Надеемся, он расскажет, как ему удалось в абсурдные ковидные времена не только отметить пятилетний юбилей одного из баров, но еще и новый открыть.

Сверхъестественное и трованты: театральная лекция

06.02,16:00, 12+

Молодежный театр

Бесплатно по спискам





Премьерные «Трованты» буквально заставили нас глубже изучить скандинавскую мифологию. Александр Полушкин, доцент кафедры литературы ЧелГУ, расскажет жутковатые подробности о мифах «Старшей Эдды», древних сагах, отважных викингах, живых камнях. А еще откроет секрет, почему скандинавы всех этих существ из легенд рисуют такими страшилами и кого из них поминают всуе.

Тайный жар Марины Цветаевой

06.02, 18:00, 14+

Театр «Манекен»

Билеты 300—360 рублей





История, сотканная из писем Цветаевой, разворачивается в дымке воспоминаний, в чертогах разума самой Марины, в шепоте то ли беса, то ли Бога. В основе речей — реальные обращения поэтессы к мужу Сергею Эфрону, другу Константину Родзевичу и «первой катастрофе в своей жизни» Софье Парнок. Она хочет любить, творить, умереть и воскреснуть. А Владимир Филонов на сцене раз и, кажется, навсегда решил, каков тайный жар Цветаевой — пламя любви или адское пекло.

Алиса в стране балета

07.02, 13:00, 6+

Театр оперы и балеты

Билеты 500 рублей





Следуем за белым кроликом в оперный — смотреть и слушать один из самых любимых мюзиклов «Алиса в стране чудес». Золотомасочные костюмы Елены Вершининой, либретто Николая Голя на музыку Владимира Баскина, свет и звук на высшем уровне — неудивительно, что на февральские показы билеты разлетелись в считанные дни. По спецэффектам, танцам и сценографии мюзикл напоминает дорогие шоу известных мировых театров и цирков. А еще нам душу греет участие в постановке воспитанников детской школы вокального искусства Бориса Каплуна. Мы сразу представили, какой крутой получился бы Чеширский кот из Бориса Федоровича.

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— 07.02, 10:00 Выставка спортивных фотографий прямо на Кировке, у памятника танкистам — добровольцам, 0+