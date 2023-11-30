Афиша Челябинска: куда сходить в выходные 1—3 декабря

Концерт органистки из Японии, женский стендап и спектакль по сказкам Николая Вагнера

Финал уральского КВН

1.12, 19:00, 16+

ДК железнодорожников

Последняя игра финала Уральской лиги КВН. Тут уже не студенты со школьниками, а серьезные команды, которые метят в телевизионные лиги. Команды из Челябинска, правда, в финале нет. Зато есть «Проект 63» и «Уголок чудес» из Самары, «Шишка» из Тольятти, «Ближе к делу» из Саранска и «Марс» из Магнитогорска.

В телелигах обычно полно ограничений, обрезанные (или вообще вырезанные) шутки, а тут все как-то посвободнее. Может, будет позадорнее и смешнее.

Концерт органистки из Японии

1.12, 18:30, 12+

Зал камерной и органной музыки «Родина»

Фото: опубликовано на сайте Челябинской филармонии



Хироко Иноуэ с 2006 года регулярно выступает в России и за рубежом. На постоянной основе она солистка Калининградской филармонии. Иноуэ виртуозно владеет органом и при этом не ограничена конкретными жанрами, и это подтверждают награды с конкурсов пианистов в разных странах: Японии, Италии и России. На событие уже осталось меньше четверти билетов.

Еще: В концертном зале им. Прокофьева 1.12 в 18:30 играет симфонический оркестр с солистами из Кореи. За дирижерским пультом Ким Сан, а за солирующей скрипкой — Джин Соль. Играют концерт для скрипки с оркестром и шестую симфонию Чайковского.

Танкоград, Марсоград или Озёрный град?

2.12, 13:00, 12+

Старт на ул. Новороссийской, 83

Новая экскурсия от проекта «Челябинск пешком» по Ленинскому району. Экскурсия стартует от «Водной станции». Через «Стройсемь», улицу Машиностроителей и ее дворы, и закончится у завода ЧТПЗ. По пути экскурсовод Юлия Кузнецова расскажет о местных известных личностях, особой архитектуре и фразе «Труба тебе, Аденауэр», которая в свое время ввела в ступор канцлера Германии.

Женский стендап в Челябинске

2.12, 20:00, 18+

Кинотеатр «Знамя»

Афиша: кинотеатр «Знамя»



Девушки-комики из екатеринбургского бара «Правда» везут шутки в Челябинск. Это трио из Марины Пуц, Лены Котэ и Марии Боровиковой. Последняя, кстати, — победительница «Всероссийской лиги юмора» и участница фестиваля «Открытый микрофон» от канала ТНТ.

Funk Power

2.12, 20:00, 18+

Бар «ФортеПьяно»

Вход свободный

Группа из Екатеринбурга с музыкой из 60-х и 70-х снова едет в Челябинск. Ребята уже пару раз играли в «ФортеПьяно», и залы битком. Даже потанцевать особо негде. Но музыка нереально зажигательная, мотивы фанка и диско заставляют приплясывать, даже сидя за столиком или стойкой.

Еще: 1.12 в 20:00 в «ФортеПьяно» кавер-группа The Fineders с роком и рок-н-роллом.

«Сказки Кота-Мурлыки»

2.12, 16:00, 6+

Театр кукол им. Вольховского

Афиша: Театр кукол им. Вольховского



Александр Борок решил поставить спектакль по книге Николая Вагнера, который полтора века был не менее популярен, чем Ганс Христиан Андерсен. За основу режиссер выбрал четыре сказки: «Тростниковая шапка», «Невеста трех женихов», «Трое умельцев» и «Чудный мальчик». Каждая сказка со своим колоритом, своей философией, юмором и мудростью.

Встреча с художницей Настей Миро

2.12, 16:00, 12+

Исторический музей Южного Урала



Выставка московской художницы Насти Миро работает последние дни. И в субботу автор экспозиции «205 минут триумфа» проведет встречу с челябинцами. Выставка почти полностью посвящена космосу. Даже в названии отсылка к советскому орбитальному кораблю «Буран». Его полет как раз длился 205 минут. Во всех работах на выставке — метафора человеческой судьбы со взлетами и падениями.

А еще за день до встречи скульптуру Насти Миро отправят в космос. Модель осьминога ее авторства полетит на земную орбиту.

Еще: 1.12 в 15:00 художник Владимир Витлиф лично проведет экскурсию по своей выставке «Пунктиром радости и грусти» в Историческом музее.

Хиппи-своп

3.12, 15:00—21:00, 12+

Хиппи-секонд Hipparium (Клары Цеткин, 11)

Вход свободный

Ребята из «Хиппариума» ударились в свопы. Они и раньше их проводили, но тут зачастили. Это уже третий за последние пару недель. Говорят, что осталось полно вещей для обмена. И это не только одежда. Есть аксессуары, декор, горшочные растения и прочее. Суть простая — приносишь хорошую ненужную вещь и бесплатно берешь взамен любую понравившуюся.