В Челябинском театре кукол имени Вольховского идут последние репетиции спектакля «Сказки Кота-Мурлыки» (6+). Премьера запланирована на 2 и 3 декабря. 

Главный режиссер Александр Борок решил поставить спектакль по книге автора, который полтора века был не менее популярен, чем Ганс Христиан Андерсен. 

«Сегодня кажется немного несправедливым, что Андерсена знает и любит весь мир на протяжении веков, а имя Николая Вагнера известно немногим. Когда вы посмотрите спектакль, то обязательно поймете, почему эти истории мы решили рассказать вам сегодня», — полагает Александр Борок.
«Сказки Кота-Мурлыки» Николая Вагнера выдержали в свое время девять изданий. По одной из версий, профессор Вагнер написал их в качестве челленджа: а сможет ли он сочинить сказку не хуже Андерсена? Получилось. Режиссер Александр Борок, который выступил и автором инсценировки, выбрал четыре сказки: «Тростниковая шапка», «Невеста трех женихов», «Трое умельцев» и «Чудный мальчик». 

Премьера в Театре кукол имени Вольховского запланирована на 2 и 3 декабря.