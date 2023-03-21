8 апреля в Челябинске состоится Тотальный диктант

Уже известно, что в ЧелГУ текст будет читать ректор Сергей Таскаев

Тотальный диктант в 2023 году состоится 8 апреля, начало — в 13:00. В этом году текст для диктанта выбран не классический: его автор — писатель и журналист Василий Авченко из Владивостока. Тема — судьба путешественника и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

Регистрация на очные и заочные площадки откроется за десять дней, 30 марта. Пока известно о нескольких площадках, отобранных для Тотального диктанта: Челябинский государственный университет (текст будет читать ректор Сергей Таскаев), Областная универсальная научная библиотека, челябинская гимназия № 1, филиал Президентской академии РАНХиГС, восемь челябинских библиотек, включая Пушкинскую.

В начале марта в Челябинске открылись курсы подготовки к Тотальному диктанту. Его организатор и главный редактор gramota.ru Владимир Пахомов приезжал в Челябинск на Южно-Уральскую книжную ярмарку и #рыжийфест: в интервью Первому областному информагентству он рассказывал о том, что думает о безграмотности молодого поколения и попытках регламентировать русский язык.



