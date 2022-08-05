18 концертов за два дня пройдут в Екатеринбурге на Summer Fest 2022

6 и 7 августа выступят Niletto, GAYAZOV$ BROTHER$, Ольга Бузова, Дима Билан и другие артисты

6 и 7 августа в Екатеринбурге впервые пройдет Summer Fest 2022. На сцене МТС Live Hall выступят 18 артистов, каждый с часовой программой. Среди участников: Hammali & Navai, Ольга Бузова, Дима Билан, Niletto, Иванушки International и Gayazov$ Brother$.



В оба дня концертная программа начинается в 15:00 с выступления DJ Napster и заканчивается в 01:15. В концертном зале четыре тысячи мест и современный зал-трансформер. Сцену для фестиваля оборудуют большими экранами, декорации будут меняться под каждого исполнителя.

Билеты на один день фестиваля — 2800 рублей, абонемент на два дня — 3800 рублей.

Это второй крупный музыкальный фестиваль в Екатеринбурге в этому году. 24 июня на сотне городских площадок прошла Ural Music Night, за одну ночь в городе выступили три тысячи музыкантов.