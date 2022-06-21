В 2022 году Ural Music Night в Екатеринбурге пройдет 24 июня. На ста сценах выступят 3000 музыкантов из десятков городов России и недальнего зарубежья. Организаторы рассчитывают, что ночью по городу между площадками будет перемещаться 300 тысяч гостей. Вход на все площадки — по традиции бесплатный.
Рок, хип-хоп, джаз и фанк, экспериментальная электроника, клубные хиты, симфонические оркестры и хоры: в эту ночь город превращается в концертный зал под открытым небом. Из хэдлайнеров ждут MakSim, группу «Браво», Найка Борзова, ансамбль «Песняры», Татьяну Овсиенко, Uma2rman, «Курару», «Запрещенных барабанщиков», АК-47, The Beat Boys, ансамбль «Мелодия», Екатерининский оркестр и хор Sinara Singers, а еще Корнея и «Приморский парк».
Улицы перекрывать не будут, только проспект Ленина в районе Площади 1905 года. Заявлено не менее сотни концертных площадок в центре города, проще сориентироваться на официальном сайте фестиваля.
В ночь с 24 на 25 июня, с 02:00 и до 03:00 часов на Октябрьской площади состоится акция «Светает». Это фирменный финал Ural Music Night, когда вся площадь с хэдланерами (в этом году — группа «Браво») поет «Луч солнца золотого». Всем раздадут зеркальца, чтобы ловить тот самый первый луч.
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