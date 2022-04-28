1 мая в заповеднике «Аркаим» стартует туристический сезон. В этот день запланирована бесплатная экскурсия «Майский Аркаим», приуроченная к 35-летию открытия археологического памятника — поселения Аркаим и открытию летнего туристического сезона.
«Традиционно на майские праздники мы встречаем первых посетителей. К началу сезона мы отремонтировали музей, обновили экспозицию, сейчас разрабатывается экскурсионная программа для посетителей с нарушениями зрения. В этом году мы запланировали ряд мероприятий, приуроченных к 35-летию памятника, в том числе уже полюбившиеся посетителям фестивали „Пламя Аркаима“, „Крынка“. Надеюсь, реализуем все планы», — прокомментировал директор заповедника Валерий Волик.
Геолог Аркадий Шохин будет вести геологическую часть экскурсии и расскажет, как формировался рельеф территории, из чего состоят древние потухшие вулканы и что лежит у их подножья. Археологи познакомят туристов с историей открытия археологического памятника и пояснят, кто жил в Аркаимской долине до и после аркаимцев. Продемонстрируют археологический раскоп и остатки укреплений древнего поселения. Маршрут пройдет через Грачиный лес, стоянку каменного и поселение бронзового веков.
Об истории создания аутентичной аркаимской боевой колесницы и съемках документального фильма «Аркаим. Колесница времени» мы рассказывали. Премьера кинофильма на канале «Моя Планета» состоится 9 мая в 13:10 и 20:00.
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