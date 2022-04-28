1 мая в заповеднике «Аркаим» открывается туристический сезон

В честь 35‑летия археологического открытия состоится бесплатная экскурсия

«Традиционно на майские праздники мы встречаем первых посетителей. К началу сезона мы отремонтировали музей, обновили экспозицию, сейчас разрабатывается экскурсионная программа для посетителей с нарушениями зрения. В этом году мы запланировали ряд мероприятий, приуроченных к 35-летию памятника, в том числе уже полюбившиеся посетителям фестивали „Пламя Аркаима“, „Крынка“. Надеюсь, реализуем все планы»,

— прокомментировал директор заповедника Валерий Волик.