За сутки в Челябинской области умерли 16 пациентов с коронавирусом

Свежая сводка Минздрава на 27 января 2021 года

В Челябинской области за прошедшие сутки новую коронавирусную инфекцию диагностировали еще 285 пациентам, среди которых два школьника. Всего в регионе COVID-19 заразились 44 тысячи 98 человек. Из медицинских учреждений выписали 448 пациентов за прошедший день, всего от коронавируса вылечились 30 тысяч 673 человека в области.

«За прошедшие сутки умерло 16 человек: от COVID-19 — 10 человек, от других причин — 6 человек», — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области.

За сутки южноуральцам провели 7390 исследований на коронавирус, всего за время пандемии их сделали уже более миллиона.

В области продолжает действовать масочный режим, пожилым людям рекомендуют оставаться дома.

Напомним, что накануне первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт объявила, что в регионе возобновляется проведение профосмотров и диспансеризации. Это стало возможным благодаря тому, что медучреждения, перепрофилированные под ковидные госпитали, постепенно возвращаются к плановому режиму работы.