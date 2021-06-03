За сутки 104 южноуральца выписали из ковидных госпиталей

Минздрав опубликовал сводку на утро 3 июня 2021 года

В Челябинской области за сутки новой коронавирусной инфекцией заболели еще 86 местных жителей. Всего на территории региона зафиксировано 63 тысячи 801 случай COVID-19. В больницах продолжают лечение 2577 пациентов, за сутки выписаны 104 южноуральца. 57 тысяч 801 человек выздоровели.

«За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 9 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

За время пандемии южноуральцам провели более 2,2 миллиона исследований на коронавирус, за сутки сделали 8626 тестов.

Медики «красной зоны» напомнили жителям Челябинской области о том, что риск заразиться COVID-19 все еще высок. Для защиты врачи рекомендуют продолжать носить маски и провакцинироваться.