Власти Челябинской области рассказали, будут ли переводить всех школьников на дистант

Ежедневно в регионе заболевает все больше детей

По данным пресс-службы Минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки в регионе коронавирусом заболели 557 детей. Это в два раза больше, чем по данным на 29 января. Корреспондент ИА «Первое областное» узнала у первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, планируется ли переводить школьников на дистанционное обучение.

«Число заболевших школьников — это чуть больше одного процента. Все школы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в случае выявления больного ребенка в классе отправляют класс на карантин, если больше 20% — то и школа уходит на карантин. То есть эти мероприятия в индивидуальном порядке осуществляются. Плюс у нас совершенно неоднородная ситуация по региону, где-то заболеваемости вообще нет среди подростков, где-то она выше, как например в Челябинске. Поэтому пока речи о всеобщем дистанте не идет»,— рассказала Ирина Гехт.

Напомним, по словам первого заместителя министра образования Челябинской области Елены Коузовой, на 28 января удаленно учатся около десяти процентов всех школьников из-за подъема заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

Лучшей защитой от коронавируса по-прежнему остается прививка. В Челябинской области поставить ее теперь могут и школьники от 12 до 17 лет. Сделать это можно в детских поликлиниках и в КРК «Мегаполис».