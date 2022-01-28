Где в Челябинской области сделать прививку от коронавируса взрослым и детям

Минздрав региона обновил список прививочных пунктов на 28—30 января 2022 года

В Челябинской области продолжается вакцинация от ковида. Помимо взрослых, на этой неделе ставить прививки начали детям от 12 до 17 лет. Региональный Минздрав публикует обновленный список прививочных пунктов.

ГДЕ ПРИВИВАЮТ ПОДРОСТКОВ

Пока вакцина «Спутник М» для подростков есть только в одном прививочном пункте, расположенном в ТРК. Сделать прививку можно в челябинском КРК «Мегаполис». Этот пункт вакцинации работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Также привить ребенка можно в поликлинике по месту жительства или в школе во время выездной акции.

ГДЕ ПРИВИВАЮТ ВЗРОСЛЫХ

Челябинск

Ежедневно

КРК «Мегаполис»: 10:00—20:00.

28 января

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23: 16:00—19:00.

29 января

ТРК «Алмаз»: 14:00—18:00.

ТК «КС»: 12:00—15:00.

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23: 09:00—13:00.

30 января

ТРК «Алмаз»: 14:00—18:00.

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23: 09:00—13:00.

Магнитогорск

28—30 января

ТРК «Гостиный двор»: 12:00—18:00.

ТРК «Континент»: 12:00—18:00.

ТЦ «Лента»: 12:00—18:00.

ТЦ «Тройка»: 12:00—18:00.

ТЦ «Паллада»: 12:00—18:00.

ТЦ «Казачий рынок»: 12:00—18:00.

Миасс

28 января

Администрация города: 16:00—19:00.

29 и 30 января

Администрация города: 11:00—14:00.

Златоуст

28 января «Территория бизнеса»: 09:00—19:00.

29 и 30 января «Территория бизнеса»: 10:00—17:00.

Кыштым

29 и 30 января

ТК «Радуга»: 10:00—14:00.

Чесма

28 января

Центральный рынок: 10:00—13:00.

3️0 января

ТЦ «Магнит»: 10:00—14:00.

Сосновский район

28 января

ДК села Долгодеревенское: 16:00—18:00.

В поликлинике по месту жительства.

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82.

ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5.

ОКБ № 3, круглосуточный стационар, ул. Островского, 81.

Ж/д вокзал, медпункт.

Сатка

Районная больница, приемный покой.

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой.

Касли

Районная больница, приемный покой.

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой.

Кыштым

Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой.

Карабаш

Городская больница, приемный покой.

Село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21).

Уйское

Районная больница, приемный покой.

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара.

Варна

Районная больница, приемный покой.

Троицк

Медпункт ж/д вокзала.

Карталы

Городская больница, приемный покой стационара.

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение.

Октябрьское

Районная больница, приемный покой

Увелка

Районная больница, приемный покой

Коркино

Городская больница № 1, травмпункт.

Городская больница № 2, приемный покой инфекционного отделения.

Агаповка

Районная больница.

Куса

Районная больница, приемный покой.

Нязепетровск

Районная больница.

Кизильское

Районная больница.

Аргаяш

Районная больница.

Миасс

Городская больница № 3: 18:00—21:00.

Ж/д вокзал, медпункт.

Златоуст

Медпункт ж/д вокзала.

Бердяуш

Медпункт ж/д вокзала.

Усть-Катав

Медпункт ж/д вокзала.

Копейск

Городская больница № 1, приемный покой, пос. Советов, 6: 20:00—08:00.

Фершампенуаз

Районная больница, приемный покой хирургического отделения.