В России зарегистрирована первая вакцина от коронавируса для детей «Спутник М»

«Спутником М» планируют прививать подростков

Минздрав РФ официально объявил о регистрации вакцины для подростков «Гам-КОВИД-Вак М». Торговое название препарата звучит как «Спутник М», сообщает РБК.

Новая вакцина создана на той же базе, что и «Спутник V», и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Вакцина предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Прививать подростков «Спутником М» начнут в конце декабря.



Как поясняют в правительстве, прививать ребенка будут только с согласия родителей, подростки старше 15 лет могут принимать решение о прививке самостоятельно.

В среду, 24 ноября, президент РФ Владимир Путин предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от 2 лет.