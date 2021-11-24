Подростков в России начнут прививать от коронавируса уже в декабре

Минздрав РФ готов зарегистрировать российскую вакцину для детей 12-17 лет

Минздрав РФ 24 ноября зарегистрирует «Спутник М» — новую вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет, в оборот она поступит в конце декабря. Об этом на совещании с президентом РФ сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.



Как поясняют в правительстве, прививать ребенка будут только с согласия родителей, подростки старше 15 лет могут решать самостоятельно.

Также на совещании с вице-премьером по видеосвязи президент РФ Владимир Путин предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от 2 лет.