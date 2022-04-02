В России зарегистрировали назальную вакцину от коронавируса

Как и «Спутник V», она состоит из двух доз

Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины „Гам-Ковид-Вак“ („Спутник V“) для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России»,— говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале ведомства.

Известно, что вакцина состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

Как отмечают в Минздраве РФ, назальное введение вакцины формирует у пациентов увеличение титров антител и клеточный иммунный ответ к инфекции.

Пока назальную вакцину можно применять в отношении людей в возрасте 18 лет и старше в медицинских учреждениях, осуществляющих вакцинопрофилактику.

Напомним, по данным Минздрава Челябинской области, на 1 апреля 2022 года в регионе зафиксировано 319025 случаев заболевания коронавирусом. На лечении находятся 7125 человек. Всего выздоровели 303154 южноуральца.