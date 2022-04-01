В Челябинской области 503 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 1 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 503 положительных результата, среди заболевших — 37 школьников. С начала пандемии официально зарегистрированы 319 тысяч 25 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 1 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 518 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 303 тысячи 154 южноуральца. На лечении остаются 7 тысяч 125 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 10 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии от ковида умерли 9606 южноуральцев.

Напомним, в Челябинской области с 28 марта отменили четыре антиковидных ограничения, а самый большой пункт вакцинации от коронавируса в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис» прекратил работу 31 марта. Медицинские маски в регионе подешевели почти на 30%.