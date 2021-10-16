В России запустили счетчик вакцинации от коронавируса

На портале стопкоронавирус.рф можно узнать, сколько человек привились в регионах и в стране в целом

С сегодняшнего дня, 16 октября, на портале стопкоронавирус.рф появился счетчик вакцинации от коронавируса. Все желающие смогут узнать, сколько человек привились в каждом регионе, а также в России в целом. Кроме того, на портале заработала тепловая карта ситуации с COVID-19.

«Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах. Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно, исходя из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской Федерации и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации»,— сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Данные о вакцинации включают две графы: «Вакцинация первым компонентом» и «Полностью законченная вакцинация». Также на сайте можно увидеть показатель коллективного иммунитета для всей России и для каждого отдельного региона. Для этого необходимо выбрать на карте нужные область, край или Республику. Там же можно увидеть действующие ограничения и другие оперативные данные.

Так, согласно статистике на 15 октября, в России коллективный иммунитет составляет 45%, в Челябинской области — 33%.

Напомним, в России привиться от коронавируса можно четырьмя вакцинами: двухкомпонентными «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», а также однокомпонентной «Спутник Лайт». Вакцинация доступна гражданам от 18 лет, прививки ставят бесплатно.

Напомним, с 11 октября в Челябинской области введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан. В их числе — работники сфер обслуживания и образования, медики, муниципальные и государственные служащие.