В России выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса арктур

Он обладает большей заразностью, чем омикрон

В России выявили случаи заражения штаммом коронавируса арктур, который является подвариантом омикрона. Ранее его выявили в Индии, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По предварительным данным, арктур может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме»,— уточнили в ведомстве.

Вводить какие-либо противоэпидемические ограничения в связи с выявлением нового штамма не планируют.

Напомним, на прошедшей неделе в Челябинской области коронавирусом заразились 735 человек. В среднем ежедневно медики выставляли более 100 диагнозов. В большинстве случаев болезнь протекает без пневмоний.