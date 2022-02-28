Четыре ковидные поликлиники закрывают в Челябинской области

Куда теперь обращаться пациентам с признаками ОРВИ и ковидом

Минздрав Челябинской области принял решение закрыть четыре ковидные поликлиники. Это связано с тем, что число свежих случаев заражения постоянно снижается и принять поток пациентов с признаками ковида сегодня могут участковые доктора. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, со вторника, 1 марта, к плановой работе возвращаются поликлиники по адресам:

Челябинск, ГКБ № 5 на улице 3-го Интернационала, 69;

Челябинск, ГКБ № 8 в Артиллерийском переулке, 2а;

Челябинск, ГКП № 8 на улице Трашутина, 20,

Магнитогорск, ГБ № 2 на улице Уральской, 48.

Также приостанавливается круглосуточный прием пациентов в ковидных поликлиниках, которые работают на базе ОКБ-2 и ГКБ-9 в Ленинском районе Челябинска.

Остальные ковидные поликлиники продолжают работать. Это такие медицинские центры:

Челябинск

ГКБ № 1, ул. Воровского, 9а, ежедневно, 9:00—18:00;

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82, вход со двора. В будни: 8:30—18:00; в выходные: 9:00—15:00;

ГКП № 5, пр. Комсомольский, 36а, каб. 102 и 103, ежедневно, 8:00—18:00;

ГКБ № 11, ул. Дзержинского, 15, ежедневно 8:00—18:00;

ОКБ № 2, ул. Гагарина, 18, корпус 2, ежедневно, 8:00—18:00;

ОКБ № 3, пр. Победы 287а, пр. Победы 376в, ежедневно, 8:00—18:00;

ГКБ № 8, ул. Горького, 18, 7-й подъезд, будни, 9:00—16:00;

ГКБ № 9, ул. 5-я Электровозная, 5, ежедневно, 8:00—18:00;

ГКБ № 6, ул. 50-летия ВЛКСМ, 29, ежедневно, 9:00—18:00;

ГКБ № 1, женская консультация, ул. Днепропетровская, 11, ежедневно, 8:00—18:00;

«Полимедика», ул. Полянка, 2а. Будни: 8:00—20:00; выходные: 9:00—17:00.

Миасс

ГБ № 2, ул. Ильменская, 81, ул. Ильмен-Тау, 3, ежедневно, 8:00—16:00.

Златоуст

Городская больница, ул. Бушуева, 16, ежедневно, 9:00—18:00.

Троицк

Областная больница, ул. Майская, 1, ежедневно, 8:00—16:00.

Магнитогорск

ГБ № 1 им. Г.И. Дробышева, ул. Советская, 219. Будние дни: 9:00—18:00; суббота: 9:00—16:00; воскресенье: 9:00—15:00.