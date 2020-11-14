В Челябинской области за сутки скончались 8 пациентов с коронавирусом

Инфекцию подхватили ещё 209 южноуральцев.

На утро 14 ноября в Челябинской области официально зарегистрирован 22891 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболели 209 человек. Подробнее сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день в городских больницах с подтверждённым диагнозом остаются 6028 пациентов. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— рассказали в ведомстве.

За последние сутки из больниц выписали 58 человек. Всего с начала пандемии коронавируса выздоровели 16085 пациентов. Классов, закрытых на карантин, в Челябинской области нет.

«За сутки скончались 8 пациентов. От COVID-19: пациент, 55 лет; пациентка, 85 лет; пациентка, 69 лет; пациентка, 78 лет; пациент, 72 года. От других причин: постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз аорты (ковид сопутствующий) — пациент, 75 лет; сахарный диабет с поражением почек, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 66 лет; сахарный диабет, хроническая болезнь почек (ковид сопутствующий) — пациент, 52 года»,— уточнили в региональном Минздраве.

Всего с начала пандемии COVID-19 медики провели 904438 исследований. За последние сутки тесты сдали 7726 южноуральцев.

Напомним, режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 27 декабря. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.