В Челябинской области за сутки от коронавируса вылечились 280 человек

В больницах на лечении остаются чуть более 5500 южноуральцев

На утро 21 февраля в Челябинской области официально зафиксировано 50669 случаев заболевания коронавирсуом. За последние сутки инфекцию подхватили 229 человек, включая одного школьника. Обновленную статистику опубликовал Минздрав Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 5572 пациента. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие клинических признаков или хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За последние сутки выздоровели 280 южноуральцев, всего с начала пандемии коронавируса из больниц выписали 43072 человека.

«За сутки умерло 11 человек. От коронавируса — 7 пациентов, от других причин — 4 пациента»,— уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Всего южноуральцы сдали 1 570 696 тестов на коронавирус, 9380 из них — за последние сутки.

В эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно сдать тест на коронавирус в крупных ТРК. Полный список адресов и время работы лабораторий смотрите здесь.