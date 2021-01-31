В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели пять школьников

Всего зафиксировано 280 новых случаев заболевания

За последние сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 280 человек, включая 5 школьников. Всего в регионе официально зарегистрировано 45 220 случаев заболевания. Обновленную статистику сообщили сегодня, 31 января, в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах Челябинской области остаются 10 967 человек. Они получают все необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Пациенты, не имеющие клинических проявлений и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— сообщили в ведомстве.

За сутки выздоровели 493 человека, всего с начала пандемии выписаны из больниц 32 513 пациентов. Количество умерших сегодня ниже, чем за последние несколько дней.

«За прошедшие сутки умерло 12 человек. От COVID-19 — 7 человек, от других причин — 5 человек»,— уточнили в региональном Минздраве.

Всего с начала пандемии медики провели 1 408 552 исследования, за последние сутки тесты сдали 9 022 южноуральца.

Напомним, сегодня в ТРК Челябинской области можно сдать тест на коронавирус бесплатно. Список адресов и время работы можно посмотреть здесь.