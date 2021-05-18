В Челябинской области 92 человека за сутки заболели новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 61 тысяча 888 случаев COVID-19.
56 тысяч 334 южноуральца уже выздоровели, 2766 продолжают лечение. Накануне из ковидных госпиталей выписали 89 пациентов.
«Вчера умерло 7 человек: от COVID-19 — 6 человек, от других причин — 1 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Южноуральцам за время пандемии провели более 2 миллионов исследований на коронавирус, за последние сутки сделали 3981 тест.
В Челябинске доноры крови могут поставить вакцину от COVID-19 на областной станции переливания. Привиться можно в рабочие дни.