В Челябинской области за сутки из ковидных госпиталей выписали 89 человек

Минздрав региона опубликовал сводку на утро 18 мая 2021 года

В Челябинской области 92 человека за сутки заболели новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 61 тысяча 888 случаев COVID-19.

56 тысяч 334 южноуральца уже выздоровели, 2766 продолжают лечение. Накануне из ковидных госпиталей выписали 89 пациентов.

«Вчера умерло 7 человек: от COVID-19 — 6 человек, от других причин — 1 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Южноуральцам за время пандемии провели более 2 миллионов исследований на коронавирус, за последние сутки сделали 3981 тест.

В Челябинске доноры крови могут поставить вакцину от COVID-19 на областной станции переливания. Привиться можно в рабочие дни.