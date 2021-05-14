Челябинских доноров привьют от ковида прямо на станции переливания крови

Акция проводится в будни

Доноры крови и ее компонентов могут сделать прививку от коронавируса прямо на областной станции переливания. Такую возможность уже использовали 25 человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Вакцинацию на станции проводят медики ГКБ № 9. Как и положено, перед прививкой они осматривают пациентов, а после рассказывают о сроках второго этапа иммунизации.

Обращаться на станцию за прививкой могут доноры со всей Челябинской области. При себе необходимо иметь медполис и паспорт, а также СНИЛС. Задать вопросы по вакцинации можно по телефону 8 (351) 232-78-88 в рабочие дни с 12:00 до 15:00.

Прививки ставят в рабочие дни с 8:30 до 12:00 по адресу: ул. Воровского, 68, кабинет № 214.

Донорам также следует помнить, что после введения вакцины им нельзя сдавать кровь в течение месяца с даты второй вакцинации.

Полный перечень ТРК, в которых южноуральцы могут поставить прививку от коронавируса 15 и 16 мая, опубликован на нашем сайте. Материал доступен по этой ссылке.

