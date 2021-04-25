В Челябинской области за сутки из ковидных госпиталей выписали 115 пациентов

На лечении остаются 3023 пациента

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 109 человек, включая одного школьника. Всего с начала пандемии официально зарегистрировано 59 577 случаев заражения COVID-19. Обновленную статистику опубликовал сегодня, 25 апреля, Минздрав Челябинской области.

«На сегодняшний день в региональных больницах на лечении остаются 3023 пациента. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие признаков заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в ведомстве.

С начала пандемии коронавируса в регионе выздоровели 53 943 южноуральца, 115 из которых — за прошедшие сутки.

«За сутки в Челябинской области скончались шесть человек. От коронавируса — пять пациентов, от других причин — один пациент»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

24 апреля тестирование прошли 7536 южноуральцев. Всего медиками проведено 2 009 281 исследование.

Напомним, в эти выходные все желающие жители Челябинской области могут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона. График работы лабораторий смотрите здесь.