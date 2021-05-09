В Челябинской области за сутки из ковидных госпиталей выписали 100 человек

Лечение продолжают 2872 пациента

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 98 человек. Всего на сегодняшний день, 9 мая, официально зарегистрировано 61 030 случаев заболевания COVID-19. Подробнее рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах на лечении остаются 2872 пациента. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие признаков болезни и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— сообщили в ведомстве.

За сутки из больниц выписали 100 жителей региона, всего с начала пандемии выздоровели 55 442 человека.

По данным ведомства, за сутки скончались восемь пациентов, семь из которых — от коронавируса и один — от других причин.

Южноуральцы продолжают сдавать анализы на коронавирус. Так, за прошедшие сутки медики протестировали 10 460 человек, всего проведено 2 088 656 исследований.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона. Посмотреть график работы передвижных лабораторий можно здесь.