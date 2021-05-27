В Челябинской области за сутки из больниц выписали 84 пациента после COVID‑19

Минздрав региона опубликовал сводку на утро 27 мая 2021 года

В Челябинской области за сутки 88 человек заболели новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе зафиксировано уже 62 тысячи 687 случаев COVID-19. 57 тысяч 156 южноуральцев уже выздоровели, 2671 проходят лечение. За сутки из ковидных госпиталей выписали 84 пациента.

«За прошедшие сутки умерло 7 человек: от COVID-19 — 6 человек, от других причин — 1 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Южноуральцам за время пандемии провели более 2 миллионов исследований на коронавирус, за сутки сделали 8490 тестов.

Медики из ковидных госпиталей региона рассказали, как протекает болезнь у местных жителей, и напомнили, что от COVID-19 погибают даже молодые люди.