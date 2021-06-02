В Челябинской области за сутки 85 человек заболели новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии на территории региона зафиксировано 63 тысячи 205 случаев COVID-19.
57 тысяч 697 человек уже выздоровели, 2604 продолжают лечение. Накануне из ковидных госпиталей выписали 99 пациентов.
«За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 6 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Южноуральцам за время пандемии провели более 2,2 миллиона исследований на коронавирус, вчера сделали 6347 тестов.
Врачи, работающие в «красной зоне», призывают жителей Челябинской области поставить прививку от COVID-19. Медики отмечают, что только вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет.