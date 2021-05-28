В Челябинской области за сутки 88 местных жителей заболели новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на территории региона зафиксировано 62 тысячи 775 случаев COVID-19.
57 тысяч 243 южноуральца уже выздоровели, 2664 проходят лечение. Из ковидных госпиталей накануне выписали 87 пациентов.
«За прошедшие сутки умерло 8 человек: от COVID-19 — 7 человек, от других причин — 1 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
За время пандемии южноуральцам провели более 2 миллионов исследований на коронавирус, вчера сделали 9321 тест.
Медработники «красной зоны» рассказали, как лечат местных жителей от COVID-19 и почему необходимо поставить прививку.