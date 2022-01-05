В Челябинской области за сутки 365 человек заболели коронавирусом

Школьников среди заболевших нет

На момент 5 января в Челябинской области официально зарегистрировали 148 887 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. При этом за последние сутки прирост составил 365 человек, и среди них школьников нет. Данные о COVID-19 сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.



«За сутки выписали 424 человека, всего 139 216 пациентов выздоровели и выписаны из больницы за период всей пандемии», — поясняют в региональном Минздраве.

За сутки от коронавируса скончалось 27 человек.

Жители Челябинской области также постоянно сдают тесты на на COVID-19. За последние 24 часа выполнено 3237 тестов.

Напомним, что в регионе продолжается вакцинация. Прививки можно поставить в круглосуточных пунктах и торговых комплексах даже в новогодние каникулы. Адреса пунктов здесь.