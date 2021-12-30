Южноуральцы смогут привиться от коронавируса в новогодние праздники — адреса

Публикуем график работы медпунктов



В Челябинской области с 31 декабря по 9 января продолжится вакцинация от коронавируса. В эти дни будут работать более 40 пунктов, где можно поставить прививку, сообщает Минздрав региона.



На Южном Урале уже привиты более 57% жителей. Для формирования полноценного коллективного иммунитета необходимо достичь показателя в 80%. По данным Минздрава, вакцины в Челябинской области достаточно. На днях поступило 82 200 доз «Спутника V» и 35 500 — «Спутника Лайт».



Самый большой пункт вакцинации



По данным регионального Минздрава, с 2 по 6 января и с 8 по 9 января поставить прививку от коронавируса можно будет в поликлинике по месту жительства и в мегапункте КРК «Мегаполис». Работать он будет с 10:00 до 20:00. Во все праздничные дни, в том числе 1 и 7 января, будут открыты круглосуточные пункты вакцинации в регионе.



ТРК и дополнительные пункты с отдельными входами



Челябинск



с 3 по 6, 8 января



ТРК «Алмаз»: 14:00—18:00



Магнитогорск



с 3 по 6, 8, 9 января



ТЦ «Казачий рынок»: 12:00—16:00



ТРК «Гостиный двор»: 12:00—16:00



ТРК «Континент»: 12:00—16:00



Миасс



Администрация города



с 2 по 6, 8, 9 января: 10:00—14:00



Златоуст



с 2 по 9 января



«Территория бизнеса», проспект Гагарина, 43, третий этаж: 10:00—17:00



Кыштым



с 3 по 6, 8, 9 января



ТК «Радуга»: 10:00—14:00



Сатка



с 2 по 9 января



Дворец «Строитель»: 14:00—19:00



Чесма



30 декабря



ТЦ «Магнит»: 10:00—14:00



2, 4, 6, 8 января



ТЦ «Магнит»: 10:00—13:00



Круглосуточные пункты вакцинации



с 31 декабря по 9 января:



Челябинск



ГКБ № 2, пр. Ленина, 82



ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5



ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а



ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16:00—08:00)



Ж/д вокзал, медпункт



Сатка



Районная больница, приемный покой



Магнитогорск



ГБ № 1, приемный покой



Касли



Районная больница, приемный покой



Катав-Ивановск



Районная больница, приемный покой



Кыштым



Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой



Карабаш



Городская больница, приемный покой



село Миасское



Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)



Уйское



Районная больница, приемный покой



Верхний Уфалей



Городская больница, приемный покой стационара



Варна



Районная больница, приемный покой



Троицк



Медпункт ж/д вокзала



Карталы



Городская больница, приемный покой стационара



Ж/д вокзал, медпункт



Чебаркуль



Областная больница, приемное отделение



Октябрьское



Районная больница, приемный покой



Увелка



Районная больница, приемный покой



Коркино



Городская больница № 1, травмпункт



Городская больница № 2, приемный покой инфекционного отделения



село Агаповка



Районная больница, приемный покой терапевтического отделения



Куса



Районная больница, приемный покой



Нязепетровск



Районная больница



село Кизильское



Районная больница



село Аргаяш



Районная больница



Миасс



Городская больница № 3



18:00—21:00



Златоуст



Медпункт ж/д вокзала



Карталы



Городская больница, приемный покой



Копейск



Городская больница № 1



Приемный покой пос. Советов, 6 с 20:00 до 08:00



Фершампенуаз



Районная больница, приемный покой хирургического отделения