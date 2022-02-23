В Челябинской области за сутки 3218 человек заболели коронавирусом

Из них больше 200 школьники



В Министерстве здравоохранения Челябинской области озвучили сводку заболевания COVID-19 на момент 23 февраля 2022 года. За последние сутки провели 26 тысяч ПЦР-тестов и в результате выявили 3218 новых случаев заболевания. Среди них 241 школьников.



Накануне из больниц выписали 5086 человек. С начала пандемии победить болезнь удалось 218 939 пациентам. В данный момент в области зафиксировано 41 488 больных.

За сутки от COVID-19 умерло 22 человека.

С понедельника, 21 февраля, южноуральцы с антителами после коронавируса могут оформить ковидный сертификат с QR-кодом. ИА «Первое областное» узнало, как это сделать, кому положен сертификат и как долго он будет действовать.

В Челябинской области пункты вакцинации от коронавируса изменили график работы. Обновленные графики с 21 по 27 февраля обнародовали в региональном Минздраве.