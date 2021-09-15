В Челябинской области за день коронавирусом заболели 365 человек

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 15 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 365 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 91 тысяча 982 человека.

На лечении остаются 8 тысяч 853 пациента. Накануне из больниц выписали 273 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 78 тысяч 760 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 22 скончавшихся пациентах с коронавирусом. За весь период пандемии от инфекции умерли 4 тысячи 307 южноуральцев.

Между тем Фонд-2020, который учредила супруга губернатора Ирина Текслер, открывает в Челябинской области физиокабинеты для перенесших ковид. Проходить процедуры здесь можно по полису ОМС. Один из кабинетов в поселке Нагорном вчера посетил глава региона Алексей Текслер.