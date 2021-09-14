Фонд-2020 помог обновить физиокабинет в поселке Нагорном Челябинской области

Подарки медикам привезли директор фонда Вероника Ливончик и губернатор Алексей Текслер

Фонд-2020, который создан по инициативе супруги губернатора области Ирины Текслер, продолжает раздавать аппаратуру физиокабинетам районных больниц. Во вторник, 14 сентября, долгожданные подарки принимал Центр общей врачебной практики поселка Нагорного. Вместе с директором фонда Вероникой Ливончик в поселковый медпункт сегодня приехал и глава региона Алексей Текслер.

Медпункт в поселке на самом деле не очень большой — всего несколько кабинетов. Но нагрузка на медиков вполне серьезная. За медпомощью, помимо местных, обращаются жители Синего Бора и станции Формачево — в общей сложности более 2,4 тысячи человек.





В медпункте жители могут открыть больничный, пройти диспансеризацию, сделать профилактическую прививку, а теперь еще и получить физиолечение.

«Сегодня мы привезли лазерное физиооборудование, ингаляторы, УФ-облучатель и другие приборы. Прежде всего, они помогут в реабилитации пациентов, перенесших ковид. Но, конечно, использовать все эти аппараты можно и для лечения других недугов. Мы надеемся, все эти аппараты прослужат долго», — заявила директор Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив — 2020 Вероника Ливончик.

Алексей Текслер осмотрел помещения поселковой больницы, в том числе обновленный физиокабинет. Увиденным глава региона остался доволен. У медиков губернатор спросил, как идет вакцинация от ковида и гриппа. Сегодня все силы области брошены на борьбу с пандемией, и лишь вакцина способна остановить циркуляцию вируса.

Напомним, ранее Фонд-2020 объявил о запуске социального проекта, который направлен на борьбу с коронавирусом. В регионе откроют 30 физиокабинетов, где перенесшие ковид люди смогут проходить реабилитацию.

В проект включили более 20 населенных пунктов Челябинской области: это Агаповка, Аргаяш, Бреды, Локомотивный, Еткуль, Карабаш, Касли, Катав-Ивановск, Кизильский район, Кунашак, Куса, Фершампенуаз, Октябрьское, Пласт, Долгодеревенское, Увельский, Копейск, Уйский район, Чесма, Коркино и Миасс. Челябинск в проекте не участвует, но только пока.

Один из кабинетов начал работать в участковой больнице села Петровское.





