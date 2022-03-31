В Челябинской области 524 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 31 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 524 положительных результата, среди заболевших — 38 школьников. С начала пандемии официально зарегистрированы 318 тысяч 522 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 31 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 818 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 302 тысячи 636 южноуральцев. На лечении остаются 7 тысяч 150 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 6 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии от ковида умерли 9596 южноуральцев.

Напомним, 1 апреля в Челябинске закрывают пункт вакцинации от коронавируса в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис».



В Челябинской области медицинские маски подешевели почти на 30%.

