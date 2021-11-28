В Челябинской области от коронавируса вылечились еще почти 1,5 тысячи человек за сутки

На лечении остаются 15114 пациентов

На утро 28 ноября в Челябинской области официально зарегистрировано 127280 случаев заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального Минздрава, за минувшие сутки положительный тест на COVID-19 получили 655 южноуральцев, включая четверых школьников.

«В ковидных госпиталях на лечении остаются 15114 человек. Граждане, у которых не наблюдаются клинические признаки болезни и хронические заболевания, лечатся дома под присмотром медиков»,— уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Всего с начала пандемии выздоровели и выписаны из больниц 105776 южноуральцев. Еще 1480 пациентов — за прошедшие сутки.

«За последние сутки от коронавируса умерли 30 человек»,— добавили в ведомстве.

Всего с начала пандемии COVID-19 медиками исследовано 4 610 086 ПЦР—тестов. За последние 24 часа протестировано 10 653 южноуральца.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК, ТЦ и круглосуточных пунктах вакцинации. Полный список адресов и график работы передвижных лабораторий можно посмотреть в нашем материале.