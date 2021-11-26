Где в Челябинской области можно привиться от коронавируса 26, 27 и 28 ноября

Полный перечень адресов и график работы вакцинальных пунктов

Минздрав Челябинской области напоминает, где можно привиться от коронавируса в ближайшие выходные. Полный перечень прививочных пунктов и график работы медицинских бригад опубликован в телеграм-канале ведомства в пятницу, 26 ноября.

Итак, привиться от ковида можно:

1. В поликлинике по месту жительства.

2. В ТРК и в дополнительных пунктах с отдельным входом:

Челябинск

26 ноября

ТРК «Алмаз»: 14:00—18:00.

МФЦ, ул. Труда, 164: 10:00—14:00.

2️7 ноября

ТК «КС»: 12:00—15:00.

27 и 28 ноября

ТРК «Алмаз»: 12:00—18:00.

26—30 ноября

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23: 16:00—20:00.

Магнитогорск

26—29 ноября

ТРК «Гостиный двор»: 12:00—20:00.

ТРК «Континент»: 12:00—20:00.

ТЦ «Лента», ул. Вокзальная, 23: 12:00—20:00.

Миасс

26 ноября

Администрация города: 14:00—19:00.

27, 28 ноября

Администрация города: 12:00—17:00.

Златоуст

26 ноября

«Территория бизнеса», пр. Гагарина, 43, третий этаж: 09:00—19:00.

Травмпункт, ул. Бушуева, 14: 20:00—08:00.

27 и 28 ноября

«Территория бизнеса», пр. Гагарина, 43, третий этаж: 10:00—17:00.

Травмпункт, ул. Бушуева, 14: 20:00—08:00.

Кыштым

26—28 ноября

ТК «Радуга»: 14:00—18:00.

Еманжелинск

26 ноября

Дворец культуры им. А. С. Пушкина: 16:00—19:00.

ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина: 16:00—19:00.

26 ноября

П. Зауральский, врачебная амбулатория: 19:00—12:00.

27 и 28 ноября

Дворец культуры им. А. С. Пушкина: 10:00—14:00.

ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина: 10:00—14:00.

Сатка

26—28 ноября

Дворец культуры «Строитель»: 14:00—19:00.

Чесма

28 ноября

ТЦ «Магнит»: 10:00—14:00.

26 ноября

Центральный рынок: 10:00—13:00.

Областные мегапункты:

26 ноября — 31 декабря

Челябинск, КРК «Мегаполис»: с 10:00 до 20:00.

26—29 ноября

Магнитогорск, арена «Металлург»: с 10:00 до 20:00.

3. В круглосуточных пунктах вакцинации:

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82.

ГКБ № 8, ул. Горького, 18.

ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5.

ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а.

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (16:00—08:00).

Ж/д вокзал, медпункт.

Сатка

Районная больница, приемный покой.

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой.

Касли

Районная больница, приемный покой.

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой.

Кыштым

Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой.

Карабаш

Городская больница, приемный покой.

Село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21).

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой.

Варна

Районная больница, приемный покой.

Троицк

Медпункт пункт ж/д вокзала.

Карталы

Городская больница, приемный покой стационара.

Ж/д вокзал, медпункт.

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение.

Октябрьское

Районная больница, приемный покой.

Увелка

Районная больница, приемный покой.

Коркино

Городская больница № 1, травмпункт.

Городская больница № 2, приемный покой инфекционного отделения.

Село Агаповка

Районная больница.

Куса

Районная больница, приемный покой.

Нязепетровск

Районная больница.

Село Кизильское

Районная больница.

Село Аргаяш

Районная больница.

Миасс

Городская больница № 3: 19:00—22:00.