В Челябинской области от коронавируса вылечились еще более пятисот человек

Обновленную статистику по COVID-19 сообщили в региональном Минздраве

На утро 7 февраля в Челябинской области официально зарегистрировано 47 129 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки инфекцию подхватили 270 человек, включая 4 школьников. В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения рассказали, сколько человек продолжают лечение и сколько выписали за сутки.

«На сегодняшний день в больницах остаются 7 957 пациентов. Они получают все необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Те, кто не имеет клинических признаков или хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

За сутки выздоровели и выписаны из больниц 558 человек, всего с начала пандемии вылечились 37 057 южноуральцев.

«За прошедшие сутки скончались 16 пациентов. От коронавируса — 10 человек, от других причин — 6 человек»,— уточнили в ведомстве.

Всего медики провели 1 462 753 исследования, 8 623 из которых — за прошедший день.

Напомним, сегодня в крупных ТРК Челябинска и области можно бесплатно сдать тест на коронавирус. Полный список адресов можно посмотреть здесь.