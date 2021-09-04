В Челябинской области коронавирусом заразился школьник

Всего за сутки медики выявили 371 случай заболевания COVID-19

На сегодняшний день, 4 сентября, в Челябинской области официально зарегистрировано 87945 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболел 371 человек, включая одного школьника. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«В ковидных госпиталях на лечении остаются 8038 пациентов. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие клинических проявлений или хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в Минздраве.

За прошедшие сутки выздоровели и выписаны из больниц 249 южноуральцев. Всего с начала пандемии COVID-19 выписаны 75772 человека.

«За минувшие сутки скончались 22 пациента. От коронавируса — 11 человек, от других причин — 11 человек»,— добавили в ведомстве.

Южноуральцы продолжают сдавать тесты на ковид. Всего с начала пандемии медиками проведено 3 246 333 исследования методами ИФА и ПЦР. За сутки протестировано 12553 южноуральца.

В эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно вакцинироваться в крупных ТРК региона, парках, рынках и на железнодорожных вокзалах. График работы передвижных лабораторий, а также список адресов можно узнать в нашем материале.