В Челябинской области коронавирусом за сутки заболели 279 человек

Количество выздоровевших почти в полтора раза больше

На утро 30 января в Челябинской области официально зарегистрировано 44 940 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки инфекцию подхватили 279 южноуральцев. Подробнее о том, сколько человек находятся сейчас на лечении, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день в городских больницах остаются 11 192 пациента. Они получают все необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие клинических проявлений и хронических заболеваний лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в ведомстве.

За сутки выздоровело 470 человек, всего с начала пандемии коронавируса из больниц выписали 32020 южноуральцев. Однако число умерших в регионе пока не снижается.

«За прошедшие сутки умерло 13 пациентов. От коронавируса — семь человек, от других причин — шесть человек»,— сообщили в региональном Минздраве.

Южноуральцы продолжают сдавать тесты на коронавирус: за минувшие сутки было протестировано 9167 человек, всего с начала пандемии медики провели 1399530 исследований.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области вновь могут бесплатно сдать тесты на коронавирус в торговых центрах. Список адресов и время работы можно посмотреть здесь.