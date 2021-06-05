В Челябинской области из ковидных больниц за сутки выписали 115 человек

На лечении остаются 2512 пациентов

На сегодняшний день, 5 июня, в Челябинской области официально зарегистрирован 63461 случай заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 85 человек. Обновленную статистику опубликовало региональное министерство здравоохранения.

По данным ведомства, в больницах на лечении остаются 2512 человек. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие клинических признаков и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей.

«За прошедшие сутки выписаны 115 человек. Всего 58023 пациента выздоровели и выписаны из больниц»,— уточнили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

За минувшие сутки от коронавируса скончались шесть южноуральцев.

Всего с начала пандемии COVID-19 медики провели 2 299 779 исследований. 9105 из них — за прошедшие сутки.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут поставить прививку от COVID-19 в крупных ТРК региона, а также в некоторых садовых товариществах. График работы передвижных лабораторий можно посмотреть здесь.