Губернатор назвал отстающих по темпам вакцинации от коронавируса в Челябинской области

А также отметил лидеров прививочной кампании

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал своих подчиненных активнее вовлекать жителей региона в вакцинацию от ковида. В муниципалитетах прививочная кампания идет неравномерно. Уже видны явные лидеры и аутсайдеры по объемам использованной вакцины.

Лучше всего дела обстоят в Магнитогорске и Увельском районе: здесь использовали 90 процентов выделенной вакцины. Хуже всего ситуация в Катав-Ивановском районе — реализовано менее половины доз. В аутсайдерах также Ашинский, Уйский районы, Миасс, Карабаш и Локомотивный.

«Ситуация с заболеваемостью остается стабильной. Среднесуточный прирост за последние дни — чуть более 90 заболевших. По количеству тестов мы держим планку на самом высоком уровне и соблюдаем все нормативы. Важно закрепить и усилить тенденцию к снижению заболеваемости, а это возможно только при массовой вакцинации. Других вариантов у нас нет. И конечно, нужно соблюдать меры предосторожности: масочный режим и социальную дистанцию», — заявил Алексей Текслер.

Напомним, к осени в регионе хотят вакцинировать около миллиона всех взрослых. Об этом ранее заявляла первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.