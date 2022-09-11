В Челябинской области еще 761 человек заболел коронавирусом за сутки

На лечении остаются 9611 пациентов

На сегодняшний день, 11 сентября, в Челябинской области официально зарегистрировано 356604 случая заболевания коронавирусной инфекцией. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки положительный результат ПЦР-теста получил 761 южноуралец, в том числе 46 школьников.

«На сегодняшний день продолжают лечение 9611 пациентов. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

С начала пандемии коронавируса болезнь победили 337793 южноуральца. Еще 564 человека выписаны из больниц за минувшие сутки.

«За последние сутки от ковида скончался один пациент»,— уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего за весь период пандемии коронавирусной инфекции медики провели 7 403 103 исследования. Еще 3757 анализов на COVID-19 сдали жители области за прошедшие 24 часа.

Напомним, в эти выходные можно бесплатно поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона, а также торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. Графики работы и полный список адресов можно узнать в нашем материале.