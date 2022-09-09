В Челябинской области составили новый график работы пунктов вакцинации от гриппа и COVID‑19

Где сделать прививку в выходные

В Челябинской области продолжается прививочная кампания от гриппа и коронавируса. Региональный Минздрав составил график работы медицинских бригад на 10 и 11 сентября.

«Не забывайте о важных мерах профилактики после прививки: ношении медицинской маски, дезинфекции и социальной дистанции. После введения препарата от COVID-19 избегайте физических нагрузок, откажитесь от алкоголя, не допускайте перегрева и переохлаждения организма», — рассказали в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства, а также в ТРК, медпунктах вокзалов, в Троицке — на избирательных участках. Подростки могут вакцинироваться в детской поликлинике по месту жительства.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?

Челябинск

ГКБ №1 (COVID-19, грипп)

Будни — с 8:00 до 19:00, выходные и праздничные дни — с 9:00 до 15:00.

Ж/д вокзал, медпункт (COVID-19).

Ежедневно с 10:00 до 19:00

10 сентября

ТРК «Алмаз» (COVID-19, грипп) — с 10:00 до 14:00.

ТРК «Горки» (COVID-19, грипп) — с 11:00 до 15:00.

ТК «КС» (COVID-19, грипп) — с 11:00 до 14:00.

11 сентября

ТРК «Алмаз» (COVID-19, грипп) — с 10:00 до 14:00.

Златоуст

Ж/д вокзал, медпункт (COVID-19).

Ежедневно с 10:00 до 19:00.

9, 10 и 11 сентября

«Территория бизнеса» (COVID-19, грипп) — с 10:00 до 13:00.

10 и 11 сентября

ТРК «Тарелка» (COVID-19, грипп) — с 10:00 до 15:00.

Бреды

10 и 11 сентября

ТК «Магнит» (COVID-19) — с 10:00 до 13:00.

Пласт

11 сентября

ТК «Раздолье» (COVID-19) — с 9:00 до 13:00.

Троицк

11 сентября

Избирательные участки (COVID-19, грипп) — с 10:00 до 14:00.

Техникум, ул. Крахмалева, 14

Школа № 10

Школа № 23

Долгодеревенское

11 сентября

Избирательные участки (COVID-19, грипп)

П. Бутаки, ул. Ленина, 9 — с 11:00 до 14:00.

П. Полетаево, ул. Полетаевская, 48 — с 11:00 до 14:00.

П. Вознесенка, ул. Школьная, 8 — с 10:00 до 14:00.

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

Поставить прививку только от коронавируса можно в 19 круглосуточных пунктах вакцинации.

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

Сатка

Районная больница, приемный покой

Троицк

Медпункт пункт ж/д вокзала

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой

Касли

Районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой

Кыштым

Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой

Карабаш

Городская больница, приемный покой

село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара

Варна

Районная больница, приемный покой

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение

Увелка

Районная больница, приемный покой

Коркино

Городская больница № 1, травмпункт

Куса

Районная больница, приемный покой

Село Кизильское

Районная больница

Миасс

Городская больница № 3

18:00—21:00

Копейск

Городская больница № 1, приемный покой пос. Советов, 6, с 20:00 до 08:00.

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более пяти тысяч тестов на коронавирус и получили 747 положительных результатов, среди заболевших есть 38 школьников. Умер один пациент.

